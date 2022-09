Anzeige

Bundesliga: Wirbel um Joshua Kimmich! Angebliches Foulspiel an Bayern-Star gegen Stuttgart sorgt für Kritik Kimmich-Szene sorgt für Wirbel

Blaues Auge für Kimmich

SPORT1

Im Spiel zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart wird ein Tor der Schwaben nach einem Foulspiel an Joshua Kimmich zurückgepfiffen. Das sorgt für massive Kritik.

Foul oder kein Foul?

In der 52. Minute des Spiels zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart (2:2) erzielte Serhou Guirassy den vermeintlichen Ausgleich für die Schwaben.

Doch die Bayern protestierten. Was war geschehen? Joshua Kimmich verlor im eigenen Strafraum den Ball an Chris Führich. Der Bayern-Star ging zu Boden, witterte ein Foulspiel, doch die Pfeife von Christian Dingert blieb stumm. Führich legte den Ball quer auf Neuzugang Guirassy, der Neuer aus kurzer Distanz überwand. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Kimmich geht zu Boden - das sorgt für Unmut

Wütende Proteste der Münchner waren die Folge. Auch der Videoassistent schaltete sich ein. Schließlich lief Dingert raus, um sich die Szene am Monitor nochmal anzuschauen. Und tatsächlich: Führich zog Kimmich leicht am Arm, der Bayern-Star nahm den Kontakt aber auch gerne an.

Dingert nahm das Tor anschließend zurück. Das sorgte nicht nur bei Stuttgartern für Unverständnis. Auch im Netz traf diese Entscheidung nicht nur auf Zustimmung.

Ein User schlug Kimmich vor, die Sportart zu wechseln.

Auch nicht alle Bayern-Fans waren begeistert von der Aktion.

Die Schiedsrichterexperten von Collinas Erben bewerteten die Szene übrigens anders als Dingert. Ein zwingender VAR-Eingriff und damit eine klare Fehlentscheidung sei es nicht gewesen.

Müller: „Textil war dabei“

Nach dem Spiel, indem die Bayern in letzter Minute noch den sicher geglaubten Sieg aus der Hand gaben, zeigte sich Thomas Müller enttäuscht von der eigenen Leistung: „Heute bin ich in der ganzen Spielzeit sauer, sauer auf uns selbst. Wir müssen verstehen, wenn wir jedes Spiel gewinnen wollen – und das ist unser Anspruch, dann musst du in den letzten Minuten bis ans Letzte gehen, Highlight-Spiele in der Champions League, englische Wochen hin oder her.“

Die Szene um das strittige Foulspiel an Joshua Kimmich bewertete der 32-Jährige im Gegensatz zu den Schiedsrichterexperten von Collinas Erben etwas anders: „Foul ist es auf jeden Fall, im Mittelfeld wird das sofort gepfiffen. Aber Ich habe gerade andere Sorgen. Es war nicht viel, aber Textil war dabei.“

Matarazzo sauer auf den Schiedsrichter

VfB-Trainer sah die Szene erwartungsgemäß etwas anders. Er warf dem Schiedsrichter eine fehlende klare Linie vor:

„Für mich ist es wichtig, eine klare Linie zu haben. Wenn man in der ersten Halbzeit den Bodycheck gegen Goretzka nicht pfeift, dann kann man das Foul von Chris Führich an Kimmich auch nicht pfeifen. Wenn man es in normaler Geschwindigkeit sieht und diesen kurzen Kontakt, das kurze Ziehen sieht, kann nicht so viel Kraft erzeugt werden, dass Kimmich fallen muss. Dann darf der VAR das Tor nicht zurückpfeifen“, erklärte er gegenüber Sky.

Auch VfB-Sportdirektor Sven Mislintat schlug in eine ähnliche Kerbe: „Die VAR-Entscheidung ist falsch, das Tor zurückzunehmen.“

Nagelsmann spricht von „Kann-Entscheidung“

Wie Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz nach dem Spiel mitteilte, kann er den Unmut der Stuttgarter Verantwortlichen grundsätzlich verstehen: „Es ist eine Kann-Entscheidung. Wenn kein Tor fällt, würde sich keiner beschweren, dass es nicht als Foul gewertet wird. Ein Zupfer an der Schulter ist etwas anderes als ein Zupfer an der Hüfte, weil der Körperschwerpunkt ein anderer ist. Man dann da auch weiterlaufen lassen. Ist halt eine Regelauslegung, die hat er so getroffen.“

