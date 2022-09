3. Liga: SV Wehen Wiesbaden – Sport-Club Freiburg II, 3:1 (1:1)

Für das erste Tor sorgte Lars Kehl. In der siebten Minute traf der Spieler von Freiburg II ins Schwarze. Benedict Hollerbach sicherte der SV Wehen Wiesbaden nach 31 Minuten den Ausgleich durch einen Elfmeter. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Julian Stark erwies dem Sport-Club Freiburg II einen Bärendienst, als er in der 60. Minute mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. Dass Wiesbaden in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Kianz Froese, der in der 82. Minute zur Stelle war. Ivan Prtajin beförderte das Leder zum 3:1 des Gastgebers über die Linie (85.). Am Ende behielt die SV Wehen Wiesbaden gegen den Sport-Club die Oberhand.