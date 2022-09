3. Liga: FC Viktoria Köln – Hallescher FC, 2:2 (1:0)

Das Match war erst wenige Momente alt, als vor 2.500 Zuschauern bereits der erste Treffer fiel. Simon Handle war es, der in der fünften Minute zur Stelle war. Zur Pause reklamierte Vikt. Köln eine knappe Führung für sich. André Meyer schickte Tunay Deniz aufs Feld. Leon Damer blieb in der Kabine. In Durchgang zwei lief Lars Dietz anstelle von David Philipp für den FC Viktoria Köln auf. Wenig später verwandelte Patrick Koronkiewicz einen Elfmeter zum 2:0 zugunsten der Gastgeber (66.). Deniz versenkte den Ball in der 71. Minute im Netz der Elf von Trainer Olaf Janßen. Jonas Nietfeld, der in der 89. Minute erfolgreich war, sorgte mit seinem Treffer kurz vor dem Spielende für den Ausgleich. Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als der Unparteiische Bickel (Wolfsburg) die Begegnung beim Stand von 2:2 schließlich abpfiff.