Bundesliga Top-Spiel: Holt Schalke den ersten Saisonsieg gegen Bochum?

Der FC Schalke 04 empfängt am Samstag im Bundesliga Topspiel den VfL Bochum. Beide Mannschaften sind sieglos am Ende der Tabelle zu finden. Bleibt es dabei oder gelingt einem Team der erste Saisonerfolg im Derby?

Dieses Derby bietet richtig Zündstoff. Schalke und Bochum sind bescheiden in die Saison gestartet.

Für den Bundesliga-Rückkehrer hätte der Saisonbeginn besser verlaufen können. Mit drei Punkten stehen die Knappen auf dem 15. Tabellenplatz und sind wie die Bochumer bisher sieglos. Auch gegen den VfB Stuttgart, der ab der 67. Minute in Unterzahl spielte, reichte es für Frank Kramers Team nicht für den Sieg .

Wie auch dem VfL fehlt es den Schalkern an defensiver Stabilität. Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel möchte nach einem mäßigen Start aber noch keine Trainerdiskussion aufmachen. Er hat hat „das Gefühl, dass die Mannschaft immer mehr zur Einheit zusammenwächst, was auch ein Verdienst unseres Chef-Trainers Frank Kramer ist“. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Nachdem der VfL Bochum in der letzten Saison nach ihrem Aufstieg in die Bundesliga für Freude gesorgt hat und unter anderem die Bayern schlagen konnte, läuft es in dieser Spielzeit noch nicht für die Mannschaft von Thomas Reis. Mit null Punkten nach fünf Spieltagen stehen die Bochumer abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga).