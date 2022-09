FC Bayern: Rekord! Mathys Tel schreibt doppelt Geschichte

Der französische Neuzugang ist mit 17 Jahren und 136 Tagen jetzt der jüngste Spieler, der je für den FC Bayern in einem Bundesliga-Spiel von Beginn an spielen durfte - doch damit nicht genug: Nachdem der Stürmer sein Team in der 36. Minute auf Vorlage von Alphonso Davies in Führung brachte, ist er jetzt auch der jüngste Bundesliga-Torschütze des Rekordmeisters! (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)