Paderborn erobert Spitzenplatz zurück - Sieg gegen Jahn

Der SC Paderborn hat die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga zurückerobert. Die Ostwestfalen kamen gegen Jahn Regensburg zu einem 3:0 (1:0) und konnten den Hamburger SV von Platz eins wieder verdrängen. Der HSV hatte am Freitag durch ein 3:2 bei Holstein Kiel die Tabellenführung zunächst übernommen.

Marcel Hoffmeier (21.) brachte den SCP auf Vorarbeit von Julian Justvan in Führung. Robert Leipertz (69.) erhöhte per Nachschuss auf 2:0, Marvin Pieringer (86.) sorgte für den Endstand. In der 68. Minute hatte Regensburgs Steve Breitkreuz nach Videobeweis die Rote Karte nach einer Notbremse gesehen.