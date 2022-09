Anzeige

Verstappen im letzten Training vorn - aber kein Pole-Favorit

Max Verstappen fährt die schnellste Runde © AFP/SID/ANDREJ ISAKOVIC

SID

Max Verstappen ist im letzten freien Training vor dem Qualifying zum Großen Preis von Italien in 1:21,252 Minuten die schnellste Runde gefahren.

Weltmeister Max Verstappen ist im letzten freien Training vor dem Qualifying (16.00 Uhr/Sky) zum Großen Preis von Italien in 1:21,252 Minuten klar die schnellste Runde gefahren - eine Chance auf die Pole Position in Monza hat der Red-Bull-Pilot aber nicht. Wie viele andere Fahrer wird auch der Niederländer wegen Motor- oder Getriebewechseln in der Startaufstellung strafversetzt.

Zweiter, und damit Favorit auf den besten Startplatz auf der Hochgeschwindigkeits-Strecke, wurde beim Ferrari-Heimspiel Charles Leclerc (+0,347 Sekunden). Verstappens Teamkollege Sergio Perez unterstrich als Dritter (+0,596) den starken Eindruck der Red Bull.

Mick Schumacher wurde erneut vom Pech verfolgt. An seinem Haas streikte zunächst die Kupplung, der 23-Jährige konnte erst kurz vor Schluss auf die Strecke und wurde Vorletzter (+2,140). Schon das erste freie Training hatte Schumacher komplett verpasst, weil der Italiener Antonio Giovinazzi auf Bitten von Ferrari in seinem Auto saß. Auch im zweiten Training am Freitag wurde er mit technischen Problemen ausgebremst, sodass er sich kaum auf die Strecke einstellen konnte. Sebastian Vettel landete im Aston Martin auf Rang 17 (+1,852).