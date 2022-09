Formel 1: Nächster Rückschlag für Mick Schumacher

Mick Schumacher erlebt beim 3. Training in Monza den nächsten Rückschlag. Wegen eines Problems an der Kupplung kann der 23-Jährige erst spät auf die Strecke.

Wegen eines Problems an der Kupplung seines Haas-Boliden konnte der 23-Jährige beim 3. Freien Training in Monza zunächst nicht auf die Strecke fahren.

„Die Arbeit an Micks Auto schreitet voran. Das Getriebe wird wieder befestigt“, teilte Haas auf Twitter mit. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Für Schumacher ist es nicht der erste Rückschlag an diesem Wochenende. Bereits am Freitag hatte er sein Auto zunächst an Antonio Giovinazzi abgetreten, ehe er beim 2. Training wegen technischer Probleme ausrollte.