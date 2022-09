Werder Bremen: Entwarnung bei Pavlenka

Werder Bremen wird in Kürze wieder auf Torwart Jiri Pavlenka zurückgreifen können. Beim 30-Jährigen gibt es Entwarnung.

Der Keeper wurde zwar beim 0:1 gegen den FC Augsburg am Freitagabend in der 29. Minute verletzt ausgewechselt, aber die Untersuchungen am Samstag ergaben nur eine Oberschenkelprellung.