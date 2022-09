Anzeige

Basketball-EM: Hier müssen sich Schröder und Co. im Achtelfinale gegen Montenegro steigern Jetzt muss Schröder liefern!

Gala von Lo! Schröder feiert mit Handtuch und Mütze

Sebastian Mühlenhof

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat eine starke EM-Vorrunde hinter sich. In Berlin will sich das Team nun den Traum von einer Medaille erfüllen. Doch dafür müssen sich die Gastgeber in einigen Bereichen aber noch verbessern.

Eigentlich kann die deutsche Mannschaft zufrieden sein.

In der EM-Vorrunde spielte sie teils begeisternden Basketball und brachte die Kölner Laxess-Arena fast regelmäßig zum Beben.

Anzeige

Dabei stellte das DBB-Team direkt zum Auftakt NBA-Star Rudy Gobert und Frankreich komplett kalt und erlaubte ihnen nur magere 63 Pünktchen. Nach dem Sieg über Bosnien & Herzegowina folgte ein absolutes Kampfspiel gegen Litauen. Erst nach zweifacher Verlängerung konnte der Triumph über die unbequemen Balten gefeiert werden.

„Wir haben vieles richtig gemacht und sind in einer guten Ausgangsposition für die K.o.-Runde. Auf dieser Vorrunde können wir auf jeden Fall aufbauen“, sagte Johannes Thiemann nach dem abschließenden Sieg über Ungarn.

Auch Bundestrainer Gordon Herbert zeigt sich mit den bisherigen Auftritten zufrieden. „Es war bei weitem die schwerste Gruppe. Ich bin sehr zufrieden mit Platz zwei“, lobte er.

Defensive ist das Prunkstück von Deutschland

Von den großen Namen aus Frankreich, Litauen und Slowenien hat sich das Team nicht beeindrucken lassen. Insbesondere die Defensive überzeugte.

Der Anker ist dabei Daniel Theis, der erst kurz vor dem Turnier fit wurde. Gemeinsam mit Johannes Thiemann, Johannes Voigtmann und Jonas Wohlfahrt-Bottermann macht er es den gegnerischen Big Men sehr schwer, Punkte zu erzielen und Rebounds zu sammeln.

Die gute Defensive umfasst aber mehr als die großen Spieler, denn auch alle anderen haben sich dem Credo von Herbert verschrieben: Zuerst kommt die Defense, dann die Offense.

Anzeige

So beweist Youngster Franz Wagner, dass er sich nicht zu schade ist, auch dem Gegner in der Defensive auf die Nerven zu gehen. Ihm gelang es, seine starke Form aus seinem ersten Jahr in der NBA zu konservieren.

Eine wichtige Rolle im Abwehrverbund trägt auch Nick Weiler-Babb. Der frisch eingebürgerte US-Amerikaner übt konstant Druck auf die Guard- und Flügelspieler aus und hilft so den Spielfluss des Gegners zu unterbinden.

Schröder, Theis und Co. mit schlechter Wurfquote

Lediglich in der Partie gegen Slowenien, in der Superstar Luka Doncic nicht aufzuhalten war, lief es nicht so richtig rund. Es war ein Warnschuss!

Zudem taten sich die deutschen Spieler regelmäßig schwer, in die Partie zu finden. Die Folge: Ständig mussten sich Dennis Schröder und Co. wieder zurück ins Spiel kämpfen.

Das große Problem ist die Wurfquote der Starting Five. Vier von fünf Spielern haben eine Feldwurfquote von 40 Prozent oder weniger. Nur Wagner hat eine Ausbeute von mehr als 50 Prozent.

Noch deutlicher wird die Problematik bei der Dreier-Quote. So trafen Dennis Schröder, Weiler-Babb, Theis und Voigtmann nur zwölf von 59 Versuchen - eine unterirdische Bilanz.

Lo, Thiemann und Co.: Deutsche Bank überzeugt

Das wurde dem deutschem Team deshalb noch nicht zum Verhängnis, weil die deutsche Bank über eine unglaubliche Tiefe verfügt. Maodo Lo und Johannes Thiemann spielen auf dem hohen Niveau, das sie schon seit Jahren in ihren Teams zeigen.

Auch Dreierspezialist Andreas Obst und Niels Giffey können an einem guten Tag immer heiß laufen und dem Gegner Punkt um Punkt einschenken.

Anzeige

Wie tief der Kader ist, konnten die Fans beim abschließenden Spiel gegen Ungarn sehen. Dort schonte der Bundestrainer mit Schröder, Theis und Weiler-Babb drei wichtige Säulen, doch der Offensive war das nicht anzumerken.

Schwieriger Final-Weg für Deutschland

Diese Qualitäten im Kader wird das deutsche Team auch am Samstag brauchen, wenn es im Achtelfinale in Berlin auf Montenegro trifft. (Samstag. 18 Uhr: EM-Achtelfinale Deutschland - Montenegro im Liveticker)

„Ich habe richtig Bock drauf“, sagt Wagner mit Blick auf das Spiel in seiner Heimatstadt.

In der Hauptstadt wollen Deutschlands Basketballer dann die erste Medaille bei einem Großevent seit EM-Silber 2005 perfekt machen.

Der Weg ins Finale hat es aber in sich. Nach Montenegro wartet vermutlich Griechenland mit Giannis Antetokoumpo, dem aktuell vielleicht besten Basketballer auf der Welt. Mit 29,5 Punkten im Schnitt ist er bester Scorer im Turnier.

Im Halbfinale könnte es dann zu einem Re-Match mit Litauen kommen, sofern sie sich gegen die starken Spanier durchsetzen.

Doch das ist noch Zukunftsmusik, denn erstmal liegt der Fokus auf Montenegro. Schließlich hat man bisher noch nicht gegen das Team vom Balkan gewonnen. Fairerweise muss man jedoch sagen, dass die beiden Spiele in der EM-Qualifikation mit einem B-Team bestritten wurden, da Deutschland bereits qualifiziert war.

In der Mercedes-Benz-Arena setzt die deutsche Mannschaft auf ihren Teamspirit. „Richtig gut finde ich, wie wir als Team immer zusammenbleiben, auch wenn es mal nicht so gut läuft“, sagte Wagner. „Wir kommen mit sehr viel Energie aufs Feld“, so Obst: „Das hat uns getragen. Jeder gönnt jedem alles.“

Anzeige