Energiekrise: DOSB startet Vereinsumfrage

Der Deutsche Olympische Sportbund sorgt sich in der Energiekrise um die Vereinslandschaft und will mit einer Umfrage verlässliche „Zahlen einsammeln“, um die Politik auf die Not aufmerksam zu machen. Das kündigte die stellvertretende Vorstandsvorsitzende Michaela Röhrbein in der Welt am Sonntag an: „Es geht jetzt wirklich ans Eingemachte. Dieses Szenario wird den Sport deutlich härter treffen als Corona.“