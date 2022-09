Bayerns Abgänge: Wer außer Lewandowski glänzt - und wer Sorgenkind bleibt

Anzeige

Nicht weniger als 15 Spieler hat der FC Bayern im Sommer verabschiedet. Während es bei Robert Lewandowski wie gewohnt läuft, haben andere Stars Probleme. SPORT1 blickt auf die ersten Eindrücke der FCB-Abgänge.

Der FC Bayern hat in der abgelaufenen Transferperiode seinen Kader auf Links gedreht.

Auf der Abgabenseite sticht Robert Lewandowski heraus, den die Münchner nicht ganz freiwillig an den FC Barcelona verkauften. (BERICHT: Historische Gala von Lewandowski)

Vor allem aber schreckte Sport-Vorstand Hasan Saihamidzic nicht davor zurück, etliche Profis aus der zweiten Reihe abzugeben. Am Ende sortierte der Rekordmeister kräftig aus und gab am Ende nicht weniger als 15 Spieler ab. Das spülte in Summe über 100 Millionen Euro in die Kasse.

Wie aber schlagen sich die ehemaligen Bayern-Profis in neuer Umgebung? SPORT1 hat einen genauen Blick auf Lewandowski, Zirkzee und Co. geworfen.

Lewandowski überragend - übler Start für Nianzou

Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Fast schon wie erwartet hatte Lewandowski keinerlei Anpassungsprobleme - ganz im Gegenteil! Der polnische Superstürmer macht genau da weiter, wo er in München aufgehört hatte. In vier Ligaspielen knipste er bereits fünf Mal, zuletzt beim klaren 3:0-Erfolg beim FC Sevilla. Zudem stellte er in der Champions League mit einem Dreierpack einen neuen Rekord auf. Der 34-Jährige ist mehr als bereit für die Bayern - schon am Dienstag kommt er mit Barca zum CL-Spiel nach München.

Niklas Süle (Borussia Dortmund)

Das erste kleine Fazit des neuen BVB-Stars fällt gemischt aus. Nach guten 45 Minuten beim Pokalspiel gegen den TSV 1860 fiel Süle zunächst wegen einer Muskelverletzung aus. Nach seiner Rückkehr musste er sich mit Kurzeinsätzen in der Bundesliga begnügen, zudem kamen wieder Diskussionen zu seinem angeblichen Übergewicht auf. Doch gegen Kopenhagen in der Königsklasse hatte der 27-Jährige alles im Griff und überzeugte auf ganzer Linie.

Corentin Tolisso (Olympique Lyon)

Neben Süle musste der deutsche Rekordmeister auch den Franzosen ablösefrei ziehen lassen. In Lyon zieht Tolisso nun erfolgreich die Fäden im Mittelfeld. Zwar hat der 28-Jährige bei sechs Einsätzen bislang noch keine Torbeteiligung gesammelt, aber mit Rang vier und nur drei Zählern Rückstand auf PSG dürfte ihm das relativ egal sein.

Tanguy Nianzou (FC Sevilla)

Den Innenverteidiger zog es wie Lewandowski nach Spanien - allerdings verlief der Start für den 20-Jährigen bei weitem nicht so gut. Zwar spielte Nianzou drei Ligaspielen und der Champions League durch - Sevilla verlor zuletzt aber drei Spiele in Serie. Schon beim Ausgleich gegen Valladolid (1:1), dem einzigen Punktgewinn mit dem Franzosen, kam Nianzou zu spät. Auch beim 1:2 in Almería war er an beiden Gegentoren beteiligt. Es folgten die Klatschen gegen Barcelona (0:3) und Manchester City, als die Abwehr beim CL-Auftakt regelrecht hergespielt wurde. Die bittere Zwischenbilanz in Sevilla: ein Punkt, 2:10 Tore.

Joshua Zirkzee (FC Bologna)

Der 21-Jährige feierte am 5. Spieltag der Serie A sein Debüt für Bologna und bekam als Einwechselspieler 28 Minuten beim 2:2. Neben einer verpassten guten Chance verbuchte Zirkzee noch eine Gelbe Karte in der 6. Minute der Nachspielzeit. Der Tabellen-16., bei dem auch Marko Arnautovic spielt, hat aktuell nur drei Zähler auf dem Konto, jüngst wurde Trainer Sinisa Mihaljovic entlassen. Zirkzee wird sich nun auf ein Neues beweisen müssen.

Roca rockt in Leeds - Richards muss sich gedulden

Marc Roca (Leeds United)

Der Spanier, der im Bayern-Mittelfeld kaum ein Bein auf den Boden brachte und nicht an Joshua Kimmich vorbeikam, hat sich bei Leeds sofort einen Stammplatz erkämpft. Roca bekommt regelmäßig gute Kritiken - auch wenn er mit United zuletzt eine 2:5-Niederlage beim FC Brentford einstecken musste. Immerhin gelang dem 25-Jährigen dabei sein erstes Tor im Leeds-Trikot.

Omar Richards (Nottingham Forest)

Den Linksverteidiger zog es ebenfalls in die Premier League. Richards wechselte im Sommer zu Aufsteiger Nottingham Forest. Wegen eines Haarrisses im Unterschenkel konnte der 24-Jährige seinem neuen Klub bislang noch nicht helfen.

Chris Richards (Crystal Palace)

12 Millionen Euro ließ sich Palace die Dienste des Abwehr-Allrounders kosten, doch neben drei Kurzeinsätze in der Premier League durfte der ehemalige Hoffenheimer nur einmal 90 Minuten durchspielen, beim 2:0 im Carabao Cup gegen Oxford. Ausbaufähig.

Lars Lukas Mai (FC Lugano)

Bis auf zwei Partien stand der 22-Jährige in allen bisherigen Spielen 90 Minuten lang für seinen neuen Klub auf dem Platz. Die Bilanz des Tessiner Klubs ist aber durchwachsen: Drei Siege und vier Niederlagen. Mai dagegen ist eine feste Größte im Team.

Christian Früchtl (Austria Wien)

Der 22-Jährige flüchtete in die österreichische Bundesliga und schaffte das, was für ihn bei den Bayern utopisch war: Einen Stammplatz zu ergattern. Früchtls Zwischenbilanz nach sieben Spielen fällt gemischt aus. Zwei Siege, drei Remis und zwei Niederlagen stehen auf dem Zettel - samt 14 Gegentoren.

Hoffmann verliert Platz im Tor

Gabriel Vidovic (Vitesse Arnheim)

Auch den Mittelfeldspieler verschlug es in die Niederlande - allerdings nur leihweise. Sein Debüt gab Vidovic am Sonntag beim 1:0-Sieg in Groningen, als er 69 Minuten lang auf dem Platz stand. Es war gleichzeitig der erste Saisonsieg für Vitesse und Arnheim-Coach Thomas Letsch war mit der ansprechenden Leistung des 18-Jährigen zufrieden.

Ron-Thorben Hoffmann (Eintracht Braunschweig)

Mit Hoffmann verließ ein weiterer Keeper den Rekordmeister im Sommer. Im Gegensatz zu Früchtl lief es für den 23-Jährigen bei seinem neuen Klub aber nur zum Saisonstart gut. Nach zwei Pleiten mit der Eintracht musste Hoffmann seinen Platz im Tor zu Gunsten von Jasmin Fejzić räumen.

Adrian Fein (Excelsior Rotterdam)

Der Wechsel des einstigen Bayern-Talents in die Eredivisie hat sich zumindest in den Einsatzzeiten bislang halbwegs ausgezahlt. In den vergangenen drei Partien stand Fein auf dem Platz - am vergangenen Wochenende erstmals in der Stammelf. Allerdings kassierte der Aufsteiger, der die ersten beiden Spiele ohne Fein noch gewonnen hatte, drei herbe Niederlagen.

Tillman ist der Gewinner unter den Bayern-Abgängen

Malik Tillman (Glasgow Rangers)

Einer der Gewinner unter den Bayern-Abgängen! Das ausgeliehene Offensiv-Juwel hat in Glasgow voll eingeschlagen. Tilman war maßgeblich an der Qualifikation für die Champions-League-Gruppenphase beteiligt: Sein schöner Treffer zum 3:0 gegen Union Saint-Gilloise war für die Rangers ebenso wichtig, wie seine Torvorlage beim 1:0-Erfolg in Eindhoven. Zuletzt gab es aber zwei Rückschläge, als der 20-Jährige mit seinem Team erst im Old Firm bei Celtic Glasgow mit 0:4 unter die Räder kam, und kurz danach auch noch in der Königsklasse gegen Ajax 0:4 unterlag. Die Leihe hat sich aber bislang voll ausgezahlt.

Bright Arrey-Mbi (Hannover 96)