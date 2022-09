Bundesliga heute, Aufstellung: Bayern vs Stuttgart Rose Rückkehr mit Leipzig gegen Ex-Klub BVB live im TV, Stream, Ticker

Anzeige

Der FC Bayern muss in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart ran. Marco Rose empfängt in seinem ersten Spiel als Leipzig-Coach den BVB.

Der FC Bayern München hat nach zwei Unentschieden in Serie die Tabellenführung an den SC Freiburg abgegeben.

Das Team von Julian Nagelsmann steht nach einem sensationellen Start in die Saison unter Druck, denn trotz guter Leistungen haben zuletzt die Ergebnisse in der Liga nicht gestimmt. Nach einem starken 2:0 Erfolg bei Inter Mailand dürfte der Rhythmus der Bayern-Maschinerie zurück sein.

Gegen den VfB Stuttgart haben die Bayern aber einen hart zu knackenden Gegner vor sich. Nur fünf Gegentore kassierte die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo bisher. Schaffen es die Münchner also das Stuttgarter Abwehrbollwerk zu brechen? (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga).

Julian Nagelsmann hat vor dem Spiel bereits angekündigt, auf Rotation setzen zu wollen. Nach SPORT1-Informationen feiert Mathys Tel sein Startelfdebüt gegen die Schwaben. Sadio Mané, der zuletzt etwas glücklos agierte, sitzt zunächst auf der Bank. Auch Serge Gnabry ist nach zwei Spielen auf der Bank zurück in der ersten Elf.

FC Bayern München - VfB Stuttgart: Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Pavard - de Ligt - Hernandez - Davies - Goretzka - Kimmich - Müller, Musiala - - Tel, Gnabry

Neuer - Pavard - de Ligt - Hernandez - Davies - Goretzka - Kimmich - Müller, Musiala - - Tel, Gnabry VfB Stuttgart: Müller - Mavropanos - Anton - Ito - Silas - Endo - Sosa - Ahamada - Karazor - Tiago Tomas - Guirassy

Zudem empfängt RB Leipzig den Tabellenzweiten Borussia Dortmund.

Die Leipziger stehen nach ihrer 1:4 Klatsche in der Champions League gegen Schachtar Donezk mit dem Rücken zur Wand. Marco Rose soll nach der Tedesco-Entlassung neuen Schwung in die Mannschaft bringen.

Rose-Rückkehr gegen Ex-Klub

Wie es der Zufall so will, spielt RB mit Rose in seinem ersten Spiel als Cheftrainer von Leipzig gegen seinen alten Verein Borussia Dortmund. Nachdem der 45-Jährige erst im Mai beim BVB entlassen wurde, dürfte die Motivation bei seinem Trainerdebut für Leipzig gegen den Ex-Klub umso größer sein.

Rose steht jedoch viel Arbeit bevor. Vor allem die Defensive der Leipziger wies zuletzt große Lücken auf und steht nicht so sicher da, wie in der letzten Saison. Gegen die Dortmunder, die mit drei Siegen in Serie und einem überzeugenden Auftritt unter der Woche in der Champions League überzeugten, muss die Abwehrreihe zurück in die alte Form finden. Ansonsten könnte es zu einem Debakel beim Rose-Debüt kommen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga).

Leipzigs-Coach sieht jedenfalls ausreichend Potenzial im Team, um gegen den BVB zu bestehen: „Wir haben alles da, was man braucht.“

Doch nicht nur Rose wird heiß sein auf die Partie gegen seinen Ex-Klub. Auch Dortmund-Trainer Edin Terzic wird voll motiviert in die Begegnung gehen, denn gerade durch den beim BVB entlassenen Neu-Leipziger wurde Terzic im letzten Sommer ersetzt. Der 38-Jährige sieht sich jedoch enormen Verletzungsproblemen entgegen.

RB Leipzig - Borussia Dortmund: Die voraussichtlichen Aufstellungen

RB Leipzig: Gulacsi - Simakan - Orban - Diallo - Henrichs - Laimer - Schlager - Raum - Forsberg - Werner - Nkunku

Gulacsi - Simakan - Orban - Diallo - Henrichs - Laimer - Schlager - Raum - Forsberg - Werner - Nkunku Borussia Dortmund: Meyer - Meunier - Süle - Schlotterbeck - Guerreiro - Özcan - Bellingham - Reus - Brandt - Wolf - Modeste

Mit Marco Rose als neuen Trainer werden die Karten neu gemischt. Daher dürften auch Spieler wie Andre SIlva und Dominik Szoboszlai eine Option für die Startelf sein. Gegen die von Verletzungen geplagte Dortmunder Mannschaft kommt es aber vor allem auf die Defensive an. Ersatztorwart Alexander Meyer startet für den BVB wie auch in der Champions League für den verletzt aussetzenden Gregor Kobel. Wolf rutscht für den verletzten Hazard in die Startelf.

Bundesliga heute: Erster Sieg für Kovac?

Die Wolfsburger sind unter Trainer Niko Kovac noch sieglos. Gegen Eintracht Frankfurt haben sie die Chance das zu ändern. Als Favorit gelten zwar die Hessen, jedoch musste das Team von Oliver Glasner erst unter der Woche eine derben 0:3 Champions League Niederlage gegen Sporting Lissabon hinnehmen.

Vor allem die Defensive der Eintracht ist momentan am Wackeln. Nach bereits elf Gegentoren werden die Frankfurter vor heimischen Publikum alles daran setzen eine weiße Weste zu bewahren.

In den weiteren Begegnungen misst sich die TSG aus Hoffenheim mit dem 1. FSV Mainz 05 und die Hertha empfängt das kriselnde Bayer Leverkusen, die mit vier Saisonniederlagen bisher ihren eigenen Ansprüchen kaum gerecht wurden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga).





