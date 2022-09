Bundesliga: Große Probleme im Eintracht-Kader! Frankfurt gehen die Abwehrspieler aus

Sebastian Rode war letztes Jahr sehr viel verletzt, dieses Jahr wieder. Jerome Onguené hat in diesem Kalenderjahr außer beim Afrikacup im Januar kein Spiel bestritten - ist verletzt. Aurelio Buta hatte einen Muskelbündelriss und eine Meniskusverletzung bei Antwerpen, war letztes Jahr verletzt, und ist jetzt immer noch verletzt.“

Eintracht gehen die Defensivspieler aus

Rumms! Bei den Hessen ist in den vergangenen Tagen viel passiert. Von der großen Euphorie nach dem 4:0 gegen RB Leipzig ist erstmal nichts mehr zu spüren. Dafür hat nicht nur die deutliche Niederlage beim Champions-League-Debüt gegen Sporting Lissabon beigetragen. Glasner gehen peu à peu die Defensivspieler aus!

Diese Probleme waren allerdings vorhersehbar. „Ist das neu? Oder ist das etwas, das sich bei einzelnen Spielern durchzieht?“, lautete Glasners rhetorische Frage. Onguené stand im Jahr 2022 am 20. März zuletzt sieben Minuten auf dem Platz. Buta kam seit Oktober 2021 auf knapp 200 Spielminuten.

Rode verpasste in seiner Karriere über 150 Pflichtspiele. Lenz hat seit Januar 2021 mit muskulären Problemen zu kämpfen. Auch Touré stand seinen Trainern nur selten konstant zur Verfügung, verpasste in dreieinhalb Jahren insgesamt 40 Begegnungen. Wie Buta auch wird der Franzose in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen.