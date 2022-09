Mick Schumacher: Ferrari-Teamchef kündigt Zukunfts-Gespräch an

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto kündigt ein Gespräch über die Zukunft von Formel-1-Pilot Mick Schumacher an. Der Deutsche habe Verbesserungen gezeigt.

„In ein paar Rennen werden wir uns mit ihm und Haas zusammensetzen, um zu entscheiden, was das Beste für seine Zukunft ist“, sagte Binotto am Rande des Großen Preises von Italien. Grundsätzlich habe Schumacher in dieser Saison „Verbesserungen gezeigt“. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)