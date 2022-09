Formel 1: Ferrari-Boss erhöht Druck auf Teamchef Binotto - "Zu viele Fehler"

Ferraris Ober-Boss John Elkann spricht vor dem Heimrennen in Monza – und erhöht den Druck auf Teamchef Mattia Binotto.

Dieses Interview lässt die Alarmsignale am Kommandostand von Ferrari noch greller leuchten – und erhöht den Druck auf Teamchef Mattia Binotto weiter.

Zwar sprach der oberste Ferrari-Boss John Elkann Binotto das Vertrauen aus, nahm ihn vor dem Heimrennen am Sonntag in Monza aber auch explizit in die Pflicht. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)