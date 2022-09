Anzeige

Basketball-EM: Deutschland - Montenegro im Kampf um das Viertelfinale LIVE im Stream, Ticker DBB: Über Montenegro ins Viertelfinale

Das DBB-Team zieht ins Achtelfinale in Berlin ein © Imago

Bei der EuroBasket 2022 trifft Deutschland in der K.o.-Runde auf Montenegro. Nach einem überzeugenden Auftritt zum Gruppenabschluss gegen Ungarn reist das DBB-Team selbstbewusst zum Heimspiel nach Berlin.

Die Pflicht ist erledigt, jetzt folgt die Kür!

Nach einer mitreißenden Leistung in der Gruppenphase der Basketball-EM 2022 sichert sich das DBB-Team schließlich den zweiten Platz in Gruppe B und steht nach 2017 erneut im Achtelfinale. Ein überzeugender 106:71-Erfolg gegen Schlusslicht Ungarn genügte Deutschland zum Abschluss zwar nicht für den ersten Rang, dem souveränen Einzug in die K.o-Phase stand allerdings nichts mehr im Wege. (NEWS: Alles zur Basketball-EM)

Am Samstag reisen die Jungs von Cheftrainer Gordon Herbert nun zum Heimspiel in die Mercedes-Benz-Arena in Berlin und treffen dort um 18 Uhr auf Montenegro. Dem Team aus Südosteuropa gelang am abschließenden Spieltag ebenfalls ein Sieg. Mit 81:73 konnte Gastgeber Georgien geschlagen werden. (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse der Basketball-EM)

Trotz breiter Brust ist die Mannschaft um NBA-Star Dennis Schröder gewarnt. Die beiden vergangenen Begegnungen mit den Montenegrinern gingen jeweils verloren. Zuletzt unterlag die DBB-Auswahl zweimal in der Qualifikationsphase zur EuroBasket 2022. Kurios: Eigentlich hatte sich der kommende Achtelfinal-Gegner darüber gar nicht für die Endrunde qualifiziert. Erst durch den Ausschluss Russlands rückten sie nach. Jetzt geht es um alles. (SERVICE: Alle Spiele der Basketball-EM im SPORT1-Liveticker)

So können Sie die Basketball EM LIVE im TV & Stream verfolgen:

TV: –

– Stream: Magenta Sport (deutsche Spiele kostenlos)

Magenta Sport (deutsche Spiele kostenlos) Ticker: Liveticker der Basketball-EM auf SPORT1.de

Der Modus der Basketball-EM 2022

Die EuroBasket 2022 wird in vier Vorrundengruppen gespielt. Aus jeder der vier Sechsergruppen ziehen die besten vier Teams der Gruppe in die K.-o.-Phase ein. Diese wird in Berlin gespielt. (SERVICE: Das sind die größten Stars der Basketball-EM)

Basketball-EM: Der Spielplan der DBB-Auswahl: