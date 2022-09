Wie lange tut sich Miroslav Klose das noch an?

Miroslav Klose sieht sich beim SCR Altach einer gehörigen Krise gegenüber. War es ein Fehler, in die österreichische Provinz zu gehen? Bei SPORT1 spricht sein Vorgänger.

Ein Weltmeister in der Provinz. Die Vorfreude war groß.

„Es war von Anfang an genau dieses positive Gefühl, das ich haben muss, dass ich hier genau richtig bin“, sagte Miroslav Klose im Juni über seine Entscheidung für den kleinen SCR Altach aus Österreich.

Ob der WM-Rekordtorschütze das heute immer noch so sieht? Denn mittlerweile ist die anfängliche Euphorie der bitteren Realität gewichen.

Klose mit verkorkstem Saisonstart

Schon zum Start seines ersten Profi-Trainerjobs in voller Verantwortung mahnte das Portal laola1.at , dass Misserfolg seinen astreinen Ruf ruinieren könnte. Eine These, die sich zu bestätigen scheint.

Der Klub, der erst am letzten Spieltag der abgelaufenen Saison den Klassenerhalt klarmachen konnte, steckt schon wieder in der Krise. Nach sieben Spieltagen rangieren die Vorarlberger mit mageren vier Punkten am Tabellenende der Bundesliga.