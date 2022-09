Gwinn will EM-Begeisterung „in den Alltag bringen“

Fußball-Nationalspielerin Giulia Gwinn hofft, dass die EM-Euphorie auch in der Bundesliga zu spüren sein wird. „Genau das muss jetzt unser Ziel sein“, sagte die 23-Jährige der Welt am Sonntag: „Dass wir die Begeisterung auch in den Alltag mit reinbringen und die Menschen zu den Bundesligaspielen in die Stadien kommen.“ Mittelfristig müssten sich aber die Rahmenbedingungen ändern.