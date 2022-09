Uli Hoeneß spricht sich für deutsche Olympia-Bewerbung aus

Uli Hoeneß spricht sich für eine deutsche Olympia-Bewerbung aus - auch wenn es dafür keine Mehrheit in der Bevölkerung geben sollte.

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat sich für eine deutsche Bewerbung um Olympische Spiele ausgesprochen - auch wenn es dafür keine Mehrheit in der Bevölkerung geben sollte.

„Wenn du morgen fragst, ob du 50 Prozent kriegst, wird das wahrscheinlich nicht so sein. In unserer Regierung hat aber auch keine Partei 50 Prozent, und trotzdem wird regiert“, sagte Hoeneß im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung .

Man müsse "für Olympia mutige und vernünftige Leute finden, denen man keine eigenen Interessen unterstellen kann und die sagen: Wir ziehen das durch, und wenn das euch nicht passt, könnt ihr uns den Buckel runterrutschen", sagte der 70-Jährige, ein "totaler Verfechter von Olympischen Spielen in Deutschland".

Die European Championships in München hätten bewiesen: „Deutschland ist in der Lage, so etwas zu stemmen.“ Vor der Multi-EM im August habe „keiner gewusst, wie die Stimmung im Volk ist. Dieses Event hat gezeigt, dass die Menschen bereit sind“, sagte Hoeneß.