Formel 1: Bottas stichelt gegen Mercedes und bewertet Situation von Hamilton

Bottas: Natürlich nicht. Aber in so einer Situation kann man nicht einfach so abschalten und mental Kraft tanken, sich voll auf den eigentlichen Job des Fahrens konzentrieren. Jeder Pilot hat immensen Druck in der Formel 1, mit dem er umgehen muss und das auch kann. Aber auch dieser Zustand hat eine Grenze, die nicht überschritten werden darf, sonst leidet die Leistung.