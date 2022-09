WWE SmackDown: Dickes deutsches Ausrufezeichen - Imperium schlägt groß ein!

Imperium mit Gunther schlägt groß ein

Österreich-Phänomen Gunther (früher: WALTER), sein deutscher Weggefährte Ludwig Kaiser (Marcel Barthel - Sohn der Catch-Legende Axel Dieter) und der wieder hinzugestoßene Südtiroler Giovanni Vinci (Fabian Aichner) bekamen bei der Freitagsshow eine prominente Platzierung zu Beginn der in den USA von einem Millionenpublikum verfolgten Show.

Das Trio besiegte in einem langen und starken Match den früheren WWE-Champion Sheamus mit dessen Mitstreitern The Brawling Brutes (Butch und Ridge Holland), die Reaktionen vor Ort und im Netz legen nahe, dass die Fans Imperium endgültig als ernstzunehmende Macht angenommen haben.

Der neue „Chief Content Officer“ Paul Levesque alias Triple H festigte damit den neuen Schub für Gunther und Co., der bereits vergangene Woche einen neuen Höhepunkt erreicht hatte: Vor über 60.000 jubelnden Zuschauern verteidigte Gunther dort in seinem bislang größten Hauptkader-Match den Intercontinental Title gegen Sheamus.

Kritiker-Papst Dave Meltzer gab dem Kampf in seinem Wrestling Observer Newsletter fünf Sterne - und hob es damit auf eine Stufe mit Klassikern wie Bret Harts Duellen mit Bruder Owen Hart (SummerSlam 1994) und Steve Austin (WrestleMania 13, 1997) oder auch dem legendären Leitermatch zwischen Shawn Michaels und dem in diesem Jahr verstorbenen Razor Ramon bei WrestleMania X 1994 (um denselben Titel, den Gunther nun hält).

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Triple H revidiert Vince McMahon: Giovanni Vinci zurück

Schon die Art und Weise, wie McMahon Gunther und Kaiser eingeführt hatte, war unter Fans umstritten: McMahon nahm diverse Änderungen an dem Act vor, allen voran die Nicht-Beförderung von Aichner, ohne den das Label „Imperium“ auch gar nicht mehr verwendet wurde. Aichner wurde bei NXT als italienischer Dressman Giovanni Vinci neu erfunden.

Gunther hatte im SPORT1 -Interview das Aus für Imperium in der bisherigen Form bedauert und den Wunsch nach einer Reunion geäußert - der sich durch McMahons Skandal-Abgang nun schneller als gedacht bewahrheitet hat. Von Vincis vorherigem Charakter scheint nur noch der Name übrig zu sein.

Die weiteren Highlights:

- Der bei Clash at the Castle ebenfalls neu eingeführte Solo Sikoa schloss sich bei SmackDown offiziell der Bloodline-Gruppierung mit seinen Brüdern Jimmy und Jey Uso und dem (abwesenden) Onkel Reigns zusammen, den er zum Sieg über Drew McIntyre verholfen hatte. Ebenjener McIntyre nahm Sikoa mit einer Attacke ins Visier, es folgte ein Match am Ende der Show - das ergebnislos endete, nachdem McIntyres anderer Feind Killer Kross auf diesen losging.