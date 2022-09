7er-Rugby: Deutschland feiert ersten Sieg bei WM-Premiere

Jack Hunt bei der WM in Südafrika © AFP/SID/RODGER BOSCH

Die deutsche 7er-Rugby-Nationalmannschaft hat nach der Auftaktniederlage bei ihrer WM-Premiere ein erstes Erfolgserlebnis gefeiert. Das Team des Trainerduos Clemens von Grumbkow und Philip Snyman setzte sich am Samstagmorgen in Kapstadt im Viertelfinale der Runde um Platz 17 mit 21:14 (7:14) gegen Portugal durch. Bereits am Nachmittag (14.01 Uhr MEZ) trifft das „Wolfpack“ auf Jamaika oder Tonga.