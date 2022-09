NFL: Kicker Eberle wechselt zu Detroit Lions

Footballer Dominik Eberle hat einen neuen Klub in der US-Profiliga NFL gefunden. Die Detroit Lions bestätigten die Verpflichtung des Kickers.

Footballer Dominik Eberle hat einen neuen Klub in der US-Profiliga NFL gefunden. Die Detroit Lions bestätigten am Freitag (Ortszeit) die Verpflichtung des Kickers aus Nürnberg. Der 26-Jährige wurde in den Practice Squad aufgenommen.