Fußball und Politik: Hitzlsperger rät zu Zurückhaltung

Bei der WM in Katar etwa gehe es "zuallererst um Menschenrechte. Das Wichtigste überhaupt. Spieler können ihren Einfluss geltend machen", meinte Hitzlsperger, "allerdings sollten sie sich darüber informieren, ehe sie sich äußern." Der DFB-Botschafter für sexuelle Vielfalt will sich "in Kürze ein Bild vor Ort machen" und in den Wüstenstaat reisen.