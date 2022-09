US Open: Ruud und Alcaraz im Finale

Anzeige

Carlos Alcaraz trifft auf Casper Ruud © AFP/SID/Corey Sipkin

SID

Der Norweger Casper Ruud und das spanische Ausnahmetalent Carlos Alcaraz treffen im Finale der US Open aufeinander.

New York (SID) - Der Norweger Casper Ruud und das spanische Ausnahmetalent Carlos Alcaraz treffen im Finale der US Open aufeinander und spielen neben dem Titel auch die Nummer eins der Weltrangliste aus. Der 23 Jahre Norweger Ruud setzte sich im Halbfinale von New York mit 7:6 (7:5), 6:2, 5:7, 6:2 gegen den Russen Karen Chatschanow durch.

Der 19-jährige Alcaraz folgte ihm mit einem 6:7 (6:8), 6:3, 6:1, 6:7 (5:7), 6:3-Erfolg in einem hart umkämpften Match über 4:18 Stunden gegen Publikumsliebling Frances Tiafoe ins Endspiel am Sonntag (22.00 Uhr MESZ/Eurosport). Beide haben ihren ersten Grand-Slam-Triumph im Blick und jeweils im ATP-Ranking Platz zwei ab Montag sicher. Der Sieger des Finals springt an die Spitze.

"Es ist wunderbar, um solche großen Dinge zu spielen", sagte Alcaraz. Ich kann die Nummer eins der Welt schon sehen, gleichzeitig ist sie noch so weit weg."

Für Ruud ist es die zweite große Chance in diesem Jahr. In Paris verlor er das Endspiel klar gegen Sandplatzkönig Rafael Nadal, blieb danach aber weiter dran. "Ich kann kaum beschreiben, was es mir bedeutet, nach Roland Garros hier wieder im Finale zu stehen", sagte Ruud nach dem Match gegen Chatschanow.