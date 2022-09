US Open: 55 Schläge! Ruud dank Mega-Satzball im Finale

Der erste Final-Teilnehmer der US Open steht fest. In einem starken Match behielt Casper Ruud auch wegen eines unglaublichen Ballwechsels die Oberhand.

Ruud, der in Paris das Endspiel klar gegen Sandplatzkönig Rafael Nadal verloren hatte, trifft am Sonntag in New York auf den US-Amerikaner Frances Tiafoe oder den erst 19 Jahre jungen Spanier Carlos Alcaraz. Sollte Alcaraz in der Runde der letzten Vier scheitern, wäre Ruud die neue Nummer eins der Welt. Bei einem Endspiel gegen Alcaraz würde der Sieger an die Spitze springen.