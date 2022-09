Werner nicht zu Bayern! RB-Insider verrät: Nach Dopa rief plötzlich Uli Hoeneß mich an

Der RB-Insider berichte, er „habe da so mein Zeug erzählt“ - bis es um das Bayern-Gerücht um Werner ging. Darauf verkündete Schäfer seinerseits: „Wenn Timo so weiterspielt, dann kann er zu einem richtigen Verein wechseln. Und dann kann er auch zum FC Liverpool wechseln!“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Schäfer: „Herr Hoeneß, das mit Timo Werner habe ich gar nicht so gemeint“

„Mir sind in dem Moment alle meine Sünden eingefallen. Ich hatte einen 300er Puls und dachte: Jetzt bekomme ich von ihm einen Einlauf“, erinnert sich der 57-Jährige: „Denn wie wir alle wissen: Hoeneß ruft einen Reporter nur an, wenn der vorher irgendeinen Scheiß verzapft hat. Und ich nur so: ‚Herr Hoeneß, das mit Timo Werner habe ich gar nicht so gemeint.‘“