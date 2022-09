Werder kassiert bittere Niederlage

Nächstes Heimspiel, nächster Rückschlag: Werder Bremen hat vor eigenem Publikum eine bittere Niederlage kassiert. Der so stark in die Saison gestartete Aufsteiger verlor gegen den FC Augsburg mit 0:1 (0:0) und verpasste damit den Sprung auf den fünften Platz.

Der Augsburger Angreifer Ermedin Demirovic (63.) sorgte mit seinem Treffer für großen Jubel bei den Gästen. Für die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen war es nach drei Niederlagen in Folge der zweite Saisonsieg. Während der FCA sein Punktekonto damit auf sechs schraubte, bleibt Werder bei acht Zählern, von denen die Grün-Weißen sieben auswärts holten.

Aufregung gab es in der Nachspielzeit nach einem Handspiel des Augsburgers Maximilian Bauer (90.+1). Schiedsrichter Martin Petersen entschied auf Elfmeter, dabei blieb es auch nach Videobeweis. Doch Marvin Ducksch scheiterte vom Punkt, FCA-Keeper Rafal Gikiewicz parierte den Schuss (90.+4). Danach stürmten einige Werder-Fans in den Innenraum.

Die Teams legten vor 41.000 Zuschauern einen unterhaltsamen Start hin. Dabei gehörten die ersten Minuten den Gästen, die in Florian Niederlechner einen echten Aktivposten hatten. Seine größte Chance vergab der erstmals in dieser Saison in die Startelf beorderte Angreifer, als er Werder-Keeper Jiri Pavlenka wunderbar umkurvte, sich dann den Ball aber zu weit vorlegte und ein Luftloch schlug (8.).