3. Liga: VfL Osnabrück – Rot-Weiss Essen, 1:0 (1:0)

15.203 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für die Gastgeber schlägt – bejubelten in der 35. Minute den Treffer von Ba-Muaka Simakala zum 1:0. Zur Pause behielt das Team von Tobias Schweinsteiger die Nase knapp vorn. In der 71. Minute änderte Christoph Dabrowski das Personal und brachte Ron Berlinski und Luca Wollschläger mit einem Doppelwechsel für Clemens Fandrich und Lawrence Ennali auf den Platz. Mit Simakala und Omar Haktab Traoré nahm Tobias Schweinsteiger in der 74. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Marc Heider und Henry Rorig. Christoph Dabrowski wollte Essen zu einem Ruck bewegen und so sollten Cedric Harenbrock und Moritz Römling eingewechselt für Niklas Tarnat und Jose-Enrique Rios Alonso neue Impulse setzen (82.). Nach der Rückkehr aus der Kabine fielen keine weiteren Tore; so reichte Osnabrück der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn.