Klopp sagte zu Gündogan: "Glückwunsch, Penner"

Ilkay Gündogan schoss Manchester City zur Meisterschaft in der Premier League. Mit Platz zwei musste der FC Liverpool leben. Trainer Jürgen Klopp erzählt im SPORT1-Interview, wie er seinem ehemaligen Schützling Ilkay Gündogan gratuliert hat.

Die Fans erlebten in der vergangenen Saison ein Herzschlagfinale zwischen Manchester City und dem FC Liverpool im Kampf um die Meisterschaft in der Premier League. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Dabei hat der LFC um Trainer Jürgen Klopp den Kürzeren gezogen, da ManCity am letzten Spieltag noch einen 0:2-Rückstand gegen Aston Villa drehte. Dabei war der Siegtorschütze Ilkay Gündogan, der bereits zu Dortmunder Zeiten unter Klopp gespielt hat. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Güngogan hat nicht mehr an Titel geglaubt

Der Liverpool-Trainer meinte, dass City es genauso verdient habe, wie sein Team auch. „Wenn du kein Glück hast, dann hast du richtig die Scheiße am Schuh, sagen wir es mal genauso“, erklärte Klopp. Er fügte hinzu, dass City an jenem letzten Spieltag das nötige Glück hatte, die Bälle reinzumachen, und sie in diesem Fall eben nicht.