Formel 1: Binotto bei Ferrari vor dem Aus? Gerüchte in Italien

Vor dem Heimrennen in Monza wächst der Druck auf Ferrari-Boss Mattia Binotto. Ein Deutscher wird schon als Nachfolger gehandelt.

Das Autodromo Nazionale di Monza ist alljährlich der Wallfahrtsort für Ferrari-Jünger. Immer im Spätsommer pilgern die Tifosi in den königlichen Park der Kleinstadt nahe Mailand, um Ferrari die Ehre zu erweisen. Allein: Den ganz großen Jubel gab es zuletzt 2019, als Charles Leclerc für die Scuderia gewann. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

In diesem Jahr glaubt kaum ein Ferraristi an Siegchancen. „Wir müssen ehrlich sein, auf dem Papier ist das nicht unsere beste Strecke“, räumt Leclerc selbst ein. Zu viel Luftwiderstand machen den F1 75 auf den langen Geraden des Tempo-Tempels verwundbar. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Offenbar auch mit seinem Teamchef. Mattia Binotto steht nach einer Saison voller Pleiten, Pech und Pannen im Mittelpunkt der Kritik. Die logische Folge: Am Rande des GP Italien tauchten Gerüchte auf, dass der Ferrari-Boss seinen Job verlieren könnte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Spekulationen aus Italien zufolge soll deshalb schon McLaren-Teamchef Andreas Seidl als möglicher Nachfolger kontaktiert worden sein. Bleibt fraglich, ob der Deutsche das Himmelfahrtskommando, die Scuderia zurück in die Spur zu bringen, McLaren vorziehen würde. Fest steht: Binotto ist angeschlagen. (Ferrari mit neuer Farbe in Monza)

Ralf Schumacher: „Ferrari entwickelt sich rückwärts“

„Wenn ich sein Chef wäre, hätte ich kein Verständnis“, urteilte auch Ralf Schumacher bereits nach dem vermasselten Boxenstopp bei Carlos Sainz in Zandvoort bei Sky. Zur Erinnerung: Da fehlte das vierte Rad. Eine Szene, die an 1999 erinnerte, als Eddie Irvine das gleiche Schicksal ereilte. Schumacher: „Es passieren immer noch Fehler und Ferrari entwickelt rückwärts. Das Kernproblem: Am Anfang des Jahres haben sie aus dem starken Paket nichts gemacht, jetzt lernen sie nicht aus Fehlern. Das würde ich als Chef mal hinterfragen.“ (Rosberg verhöhnt Ferrari - Binotto kontert)