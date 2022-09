2. Liga: Holstein Kiel – Hamburger SV, 2:3 (0:1)

Im Spiel von Holstein Kiel gegen den Hamburger SV gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten der Gäste. Der HSV wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Robert Glatzel besorgte vor 15.034 Zuschauern das 1:0 für die Mannschaft von Coach Tim Walter. Der Tabellenführer hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Moritz Heyer beförderte das Leder zum 2:0 von Hamburg über die Linie (69.). Wenig später kamen Fin Bartels und Kwasi Okyere Wriedt per Doppelwechsel für Mikkel Kirkeskov und Alexander Mühling auf Seiten der Störche ins Match (72.). Marcel Rapp wollte das Heimteam zu einem Ruck bewegen und so sollten Marvin Obuz und Aleksandar Ignjovski eingewechselt für Fiete Arp und Philipp Sander neue Impulse setzen (79.). Für das 3:0 des Hamburger SV sorgte Ludovit Reis, der in Minute 85 zur Stelle war. Der HSV stellte in der 88. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Filip Bilbija, Jonas David und Tim Leibold für Jean-Luc Dompé, Glatzel und Miro Muheim auf den Platz. In der 90. Minute lenkte Heyer den Ball zugunsten von Kiel ins eigene Netz. Kurz vor Schluss traf Bartels für Holstein Kiel (90.). Schließlich sprang für Hamburg gegen die Störche ein Dreier heraus.