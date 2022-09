2. Liga: 1. FC Nürnberg – DSC Arminia Bielefeld, 1:0 (0:0)

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Mit einem Doppelwechsel wollte DSC Arminia Bielefeld frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Daniel Scherning Janni Serra und Marc Rzatkowski für Bryan Lasme und Mateo Klimowicz auf den Platz (58.). Mit Masaya Okugawa und Bastian Oczipka nahm Daniel Scherning in der 87. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Frederik Jäkel und George Bello. Robert Klauß nahm mit der Einwechslung von Florian Hübner das Tempo raus, Kwadwo Duah verließ den Platz (90.). 90 Minuten dauerte es, bis die 26.000 Zuschauer in einem bis dahin torlosen Spiel doch noch einen Treffer zu sehen bekamen: Lino Tempelmann markierte das 1:0 für den 1. FC Nürnberg. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen der Heimmannschaft und der Arminia aus.