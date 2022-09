2. Liga: 1. FC Nürnberg- Arminia Bielefeld 1:0, Klauss kann bei Nürnberg aufatmen

Der 1. FC Nürnberg beendet seine Minikrise in der 2. Fußball-Bundesliga dank eines Treffers in der letzten Minute.

Mit einem späten Tor hat der 1. FC Nürnberg seine Minikrise in der 2. Fußball-Bundesliga beendet. Nach zwei Niederlagen in Folge siegte der Altmeister 1:0 (0:0) gegen Absteiger Arminia Bielefeld und kletterte auf den zehnten Tabellenplatz. Lino Tempelmann traf per Kopf in der 90. Minute.