2. Liga: Holstein Kiel - Hamburger SV 2:3, HSV nach wilder Schlussphase Tabellenführer

Der HSV stürmt an die Tabellenspitze der 2. Liga. Die Hanseaten zittern sich nach einer wilden Schlussphase zum Sieg.

Mit einem schwer erarbeiteten Sieg gegen den Angstgegner hat sich der Hamburger SV vorerst an die Spitze der 2. Fußball-Bundesliga geschossen. In einer turbulenten Schlussphase gaben die Hanseaten den sicher geglaubten Sieg fast noch aus der Hand und rettete das 3:2 (1:0) ins Ziel.

Der HSV setzte sich am Freitagabend dank seines starken Torhüters Daniel Heuer-Fernandes und großer Effektivität bei Holstein Kiel durch und holte damit im achten Anlauf den ersten Erfolg gegen den Nord-Rivalen in der 2. Liga. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Stürmer Robert Glatzel kritisierte sein Team nach dem Schluss-Krimi inklusive der beiden späten Gegentreffer durch Moritz Heyer (90.+2/Eigentor) und Fin Bartels (90.+3) bei Sky: „Das Zittern am Ende war unnötig. Das darf uns so natürlich nicht passieren. Es ist sehr ärgerlich, dass wir den Gegner nochmal so aufbauen.“