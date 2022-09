NFL: Buffalo Bills untermauern Titelambitionen - Josh Allen brilliert im Quick Passing Game

Zum Auftakt der neuen NFL-Saison präsentieren sich die Buffalo Bills gegen die LA Rams in Hochform. Angeführt von Quarterback Josh Allen unterstreicht das Team seinen Favoritenstatus.

Als Mann des Abends zeichnete sich Buffalo-Quarterback Josh Allen aus. Der MVP-Favorit warf drei Touchdownpässe und lief einmal selbst in die Endzone.

Allgemein brillierte Allen im Quick Passing Game der Bills und brachte insgesamt starke 26 von 31 Pässen für 297 Yards an den Mann.

Bills-Offensive lässt Sorgen verfliegen

„Ich habe einfach versucht, alles in meiner Macht stehende zu tun, um das First Down zu erreichen“, gab sich der 26-Jährige nach dem erfolgreichen Saisonauftakt bescheiden. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)