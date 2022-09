Schalke: Vorstand Peter Knäbel stärkt Trainer Frank Kramer den Rücken

„Wir haben mit Überzeugung unsere Auswahl getroffen, und an dieser Überzeugung hat sich nichts geändert“, sagte Sportvorstand Peter Knäbel vor dem Duell mit dem Nachbarn am Samstag (18.30 Uhr/Sky) den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Schalke: Kramer in der Kritik

An eine mögliche Niederlage gegen das noch punktlose Schlusslicht Bochum denkt Knäbel nicht: „Da befinden wir uns im Konjunktiv. Ich finde, vor uns steht ein Fußballfest. Ein Derby vor voller Hütte ist immer ein Meilenstein in einer Saison. Das sind magische Momente, in denen man wachsen kann. Ich verschwende keine Energie in Krisenmodus-Szenarien. Wir haben erst den sechsten Spieltag der Saison. Und da steigt man nicht auf oder ab, sondern erst am 34. Spieltag.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)