Evenepoel vor Gesamtsieg - dritter Etappenerfolg für Pedersen

Für Evenepoel läuft es bei noch zwei zu fahrenden Etappen nach Plan, nach dem verletzungsbedingten Ausstieg des slowenischen Titelverteidigers Primoz Roglic (Jumbo-Visma) kann dem Belgier nur noch Mas gefährlich werden. Am Samstag steht die vorletzte Etappe an, die das Feld über anspruchsvolle 181 km von Moralzarzal nach Puerto de Navacerrada führt. Die Vuelta endet am Sonntag in Madrid.