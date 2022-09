IOC will bei Olympia-Vergaben stärker auf Menschenrechte achten

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) will Menschenrechtsfragen bei der Vergabe zukünftiger Spiele verstärkt in den Fokus nehmen.

Das erklärte Präsident Thomas Bach am Freitag nach einer Sitzung der IOC-Exekutive in Lausanne. Das sogenannte „Strategic Framework on Human Rights“ werde die Vorgehensweise des IOC „grundlegend beeinflussen“ und „sicherstellen, dass die Menschenrechte in unseren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen geachtet werden“.