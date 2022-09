US Open: Tiafoe schreibt ein amerikanisches Märchen

Tiafoes furios erspielter Lauf bis ins Halbfinale entzückt das sportverrückte Land, das seit Andy Roddick 2006 keinen eigenen Spieler mehr unter die besten Vier beim Heim-Grand-Slam in New York gebracht hat. ( NEWS: Alles Wichtige zum Tennis )

Tiafoe bezwingt Nadal

Mit fünf Jahren meldete der Papa seine Söhne, die quasi auf dem Tennisplatz aufwuchsen, zu einem kostenfreien Kurs für die Jüngsten an - ab dem Moment brannte Frances für die Sportart und wurde immer besser. „An sich selbst zu glauben, das ist so wichtig“, sagte Tiafoe nun in New York, er steckt sich die höchsten Ziele: „Man muss an sich selbst glauben, bevor es jemand anderes tut.“