German Open: Deutscher Darts-Profi beendet Negativserie

In der ersten Runde der German Open in Jena gelingt einem deutschen Darts-Profi eine große Überraschung. Mit dem Sieg beendet er seine schwarze Serie.

Bei den German Open in Jena (alle Spiele LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream) beendete er seine Negativserie auf der PDC European Tour. In der ersten Runde besiegte er Jeff Smith mit 6:4.

In einer zähen Partie ging der Kanadier zunächst mit 2:0 in Führung. Durch das frühe Break wachte der Deutsche auf und sicherte sich vier Spiele in Folge. Das gelang ihm trotz einer schwachen Checkout-Quote von 28,6 Prozent.

Der in der Weltrangliste besser platzierte Smith versuchte den Rückstand aufzuholen, kam jedoch zu selten in den Checkout-Bereich. So verwandelte Horvat seinen dritten Match-Dart. In der nächsten Runde trifft er am Samstag nun auf den starken Jose Oliveira de Sousa. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)