NBA 2K23: MyTeam Season 1 Rewards: Alles im Zeichen von MJs Bulls

Lamar Odom ist einer der Hauptpreise der ersten NBA 2K23 MyTeam Season © NBA 2K MyTEAM via Twitter

Pünktlich um Mitternacht des 9. Septembers brachte 2K die neuste Version ihrer beliebten Basketballversion auf den Markt. Was genau erwartet die MyTeam-Spieler in Season 1 der 23er-Ausgabe?

NBA 2K23 ist noch keine 24 Stunden alt und schon geht es in der Community nur noch um MyPlayer-Builds, den Grind um Virtual Currency (kurz VC) und für welche Spieler es sich im MyTeam-Modus lohnt, ein Pack nach dem nächsten aufzureißen.

Doch was bringt die erste Season der Basketballsimulation eigentlich genau für den beliebten MyTeam-Modus? SPORT1 gibt den Überblick.

NBA 2K23 MyTeam: Pippen als Hauptpreis

Während sich der Großteil der 2K-Spieler zwar nach wie vor von Anfang an auf eine erfolgreiche MyPlayer-Karriere konzentriert, wächst innerhalb der Community eine immer größere Anzahl an MyTeam-Enthusiasten, die sich hauptsächlich mit dem Karten-Modus beschäftigen.

Im Zentrum des Ganzen steht wie gewohnt der Grind nach XP um im Season Pass möglichst weit und bestenfalls Level 40, die Endstufe des Passes, zu erreichen. „Season One“ steht dabei ganz im Zeichen von „Greatness“. Und wer steht dafür mehr als Coverathlet His Airness Michael Jordan himself?

Die Legacy des G.O.A.T. ist unwiderruflich mit seinen Chicago Bulls verbunden (Das Kapitel in Washington blendet der Autor bewusst aus.). Entsprechend sind die Spielerkarten, die man in Season One durch das Voranschreiten auf dem Saison-Pass erhalten kann, allesamt ehemalige Teammitglieder von Jordan.