Biathlon: Russland bettelt um Weltcup-Rückkehr

Kehren Russland und Belarus im kommenden Winter zurück in den Biathlon-Weltcup?

In Russland kommt der Ausschluss hingegen überhaupt nicht gut an. Der Verbandschef Viktor Maigurov bezeichnete die Sanktionen bereits als „demütigend“ .

Russland-Chef will keine Bestrafung der Athleten

Trotz der teils heftigen Kritik an der IBU hofft der Verband immer noch auf die Rückkehr. „Wir bestreiten den Rechtsstatus der getroffenen Entscheidungen und wollen sagen, dass die Entscheidungsträger der IBU in erster Linie an die Athleten denken sollten, über deren Schicksal sie entscheiden“, sagte Maigurov der staatlichen Agentur RIA Novosti.