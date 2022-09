2. Bundesliga heute live: Nürnberg, Bielefeld, Hamburg, Paderborn, Lautern im TV, Stream, Ticker

Zum Auftakt in den 8. Spieltag der 2. Bundesliga kann der Hamburger SV zumindest vorübergehend die Tabellenspitze übernehmen. Mit Nürnberg und Bielefeld treffen zwei Krisenklubs aufeinander.

Der Hamburger SV ist mit fünf Siegen und 15 von 21 möglichen Punkten stark in die 2. Bundesliga gestartet.

Bei Holstein Kiel (ab 18.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) können die Rothosen nun mit einem weiteren Dreier zumindest bis Samstag den Platz an der Sonne erklimmen. Bei einem Erfolg zieht der HSV an Paderborn vorbei, das seinerseits am Samstag gegen Jahn Regensburg einen Sieg bräuchte, um die Reihenfolge wieder umzudrehen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)