FC Chelsea: Was macht Tuchel jetzt? Deutscher Trainer will offenbar keine Pause - Ärger wegen Ronaldo?

Thomas Tuchel steht nach seinem Aus bei Chelsea ohne Job da. An eine Pause soll der Deutsche allerdings nicht denken.

Das Aus von Thomas Tuchel als Trainer des FC Chelsea, einen Tag nach der 0:1-Pleite in der Champions League bei Dinamo Zagreb , hat nicht nur Fans und Experten überrascht. (Tuchel-Aus: Brisante Hintergründe)

Auch der 49-Jährige selbst soll von der Entscheidung überrascht gewesen sein, wie englische Medien berichten. (Who the f**k is Graham Potter?