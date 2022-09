Köln wartet auf UEFA-Entscheidung - nächster Europa-Auftritt als Risikospiel

Der 1. FC Köln wartet nach den Krawallen von Nizza noch auf eine Entscheidung wegen möglicher Strafen durch die Europäische Fußball-Union (UEFA), steht allerdings in jedem Fall unter genauer Beobachtung.

„Wir schauen, was von der UEFA jetzt kommt“, sagte Geschäftsführer Christian Keller am Freitag: „Wir wissen mittlerweile, dass das Spiel am kommenden Donnerstag zum Risikospiel hochgestuft wurde.“