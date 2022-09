Muskelverletzung: Coman fällt aus - Nagelsmann rotiert

Über die Schwere der Verletzung sollte eine eingehende Untersuchung am Nachmittag Aufschluss geben. Sicher fehlen wird Coman am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Bundesliga-Spiel gegen den VfB Stuttgart. Nagelsmann kündigte vier Tage vor dem brisanten Wiedersehen mit Robert Lewandowski in der Champions League gegen den FC Barcelona "einige Wechsel" an. Leon Goretzka werde von Beginn an spielen, Leroy Sane eine Pause erhalten.