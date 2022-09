Handball: HBL: Füchse-Coach Siewert hatte Schlaganfall

Jaron Siewert stand in den vergangenen Wochen nicht für die Füchse Berlin an der Seitenlinie. Jetzt ist der Grund bekannt.

Wie der Hauptstadtklub am Freitag mitteilte, erlitt der 28 Jahre alte Coach vor vier Wochen einen leichten Schlaganfall. Nach ausführlichen Untersuchungen kann Siewert seinen Beruf nun „wieder vollumfänglich ausüben“ und am Samstag im Heimspiel gegen den TVB Stuttgart an der Seitenlinie stehen.

"In erster Linie bin ich froh, nach der langen Wartezeit wieder zurück zu sein. Und ich bin extrem dankbar für die Hilfe der Füchse-Familie", sagte Siewert in einer Pressemitteilung und ergänzte: "Nach dem ersten Schock und der Verarbeitung in den letzten Wochen fühle ich mich mental und körperlich zu 100 Prozent fit und bin voll motiviert, jetzt aktiv einzugreifen und mit der Mannschaft in die Saison zu starten."