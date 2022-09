FC Bayern: Verletzungsschock bei Kingsley Coman - Nagelsmann schwant Böses

Der FC Bayern muss in nächster Zeit auf Kingsley Coman verzichten. Trainer Julian Nagelsmann schwant nichts Gutes.

Wie Julian Nagelsmann am Freitag in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart erklärte, hat sich Kingsley Coman verletzt.

„King hat sich heute im Training verletzt, er ist gerade in der Röhre (zur MRT-Untersuchung, d. Red.). Irgendetwas Muskuläres, es sieht nicht so gut aus. Ich hoffe, dass es ‚nur‘ ein Faserriss ist und nichts Schlimmeres. Aber das werden wir bald nach der Pressekonferenz erfahren. Im besten Fall ist es eine Zerrung, im schlimmsten Fall ein Abriss, wovon ich jetzt aber nicht ausgehe“, sagte der Bayern-Coach.

In dieser Spielzeit fehlte der 26-Jährige in den ersten beiden Bundesliga-Spielen noch wegen einer Rotsperre, kam aber insgesamt in fünf Pflichtspielen zum Einsatz und steuerte einen Treffer sowie drei Assists bei.